В Брянске Hyundai рухнул с путепровода и загорелся
В Брянске в ночь на 13 февраля Hyundai Sonata рухнула с путепровода и загорелась.
По предварительной информации ГИБДД, ДТП произошло в первом часу ночи на путепроводе по улице Фосфоритной.
Водитель, который ехал в сторону улицы Рылеева, не справился с управлением. Иномарка снесла ограждение, упала с путепровода, перевернулась, после чего загорелась. Водитель сумел выбраться из машины.
Напомним, в региональном ГУ МЧС сообщили о возгорании машины, не вдаваясь в подробности ДТП. По данным ведомства, на тушение моторного отсека ушло восемь минут.
Новости регионов
14 Февраля, 2017
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