В Брянске Hyundai рухнул с путепровода и загорелся

В Брянске в ночь на 13 февраля Hyundai Sonata рухнула с путепровода и загорелась.

По предварительной информации ГИБДД, ДТП произошло в первом часу ночи на путепроводе по улице Фосфоритной.

Водитель, который ехал в сторону улицы Рылеева, не справился с управлением. Иномарка снесла ограждение, упала с путепровода, перевернулась, после чего загорелась. Водитель сумел выбраться из машины.

Напомним, в региональном ГУ МЧС сообщили о возгорании машины, не вдаваясь в подробности ДТП. По данным ведомства, на тушение моторного отсека ушло восемь минут.