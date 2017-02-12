В Брянске ребенок скрылся с места ДТП: полиция ищет свидетелей
ГИБДД Брянска просит откликнуться очевидцев ДТП с участием ребенка.
ДТП произошло 6 февраля около 13.25 у дома № 101 по улице Калинина в Советском районе. Ребенка, чья личность пока не установлена, сбил водитель Chevrolet Klit. С места происшествия ребенок ушел, сообщили в ГИБДД.
По факту ДТП полицейские проводят административное расследование. Всех, кто располагает какой-либо информацией о случившемся, просят обращаться в дежурную часть ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по городу Брянску по телефону 74-71-02 либо в группу розыска отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по городу Брянску по телефону 74-85-33.
Также можно обратиться лично по адресу: проспект Московский, 88. Конфиденциальность гарантируется.
Новости регионов
14 Февраля, 2017
|-4
|$59
|€62
Президент общественной организации малого и среднего предпринимательства рассказал о планах и перспективах.
«Ростелеком» вводит линейку специальных тарифных планов для подключения «Интерактивного ТВ». Стоимость услуги от 210 рублей в месяц.
Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» продолжает планомерную работу по профилактике электротравматизма.
С 3 по 28 февраля на полигоне Московской железной дороги проходит акция «Внимание, переезд!», направленная на снижение количества дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах. В проведении акции активное участие принимают железнодорожники Брянского региона МЖД. В рамках акции железнодорожники организуют профилактические мероприятия, призванные напомнить автомобилистам о необходимости соблюдения правил дорожного движения при пересечении переездов.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.