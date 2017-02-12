В Брянске ребенок скрылся с места ДТП: полиция ищет свидетелей

ГИБДД Брянска просит откликнуться очевидцев ДТП с участием ребенка.

ДТП произошло 6 февраля около 13.25 у дома № 101 по улице Калинина в Советском районе. Ребенка, чья личность пока не установлена, сбил водитель Chevrolet Klit. С места происшествия ребенок ушел, сообщили в ГИБДД.

По факту ДТП полицейские проводят административное расследование. Всех, кто располагает какой-либо информацией о случившемся, просят обращаться в дежурную часть ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по городу Брянску по телефону 74-71-02 либо в группу розыска отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по городу Брянску по телефону 74-85-33.

Также можно обратиться лично по адресу: проспект Московский, 88. Конфиденциальность гарантируется.