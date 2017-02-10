Поиск по сайту

В Брянске пассажир 52-й маршрутки лишился дорогого телефона

Опубликовано Сегодня, 08:30

В Брянске у пассажира маршрутного такси украли дорогостоящий мобильный телефон.

Об этом со ссылкой на городской отдел по транспорту сообщила пресс-служба мэрии. Кража произошла в дневное время в маршрутке № 52 «Чайковичи – улица Абашева».

Чиновники призвали горожан усилить бдительность во время поездок в общественном транспорте.

 2700
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • В Брянске 17-летний пассажир ушиб поясницу в маршрутке
  • В Брянске водителя 43-й маршрутки оштрафуют за курение
  • В Брянске ранены три пассажира вылетевшей в кювет маршрутки
  • Брянцы обвинили водителя маршрутки в светских беседах за рулем
  • Юноша из Брянска украл у маршрутчика мобильный телефон
    • Новости регионов
    Жителю Смоленска грозит штраф за размещение экстремистского материала в соцсетях
    14:47:01 14-02-2017
    Промышленный райсуд 10 февраля 2017 года признал виновным жителя Смоленска, разместившего на своей странице в соцсети экстремистскую песню, об этом сообщил сайт суда.
    ДТП на повороте к Боровой. Столкнулись иномарка и «ВАЗ» (Видео)
    13:37:40 14-02-2017
    «ВАЗ 2115» и «Ниссан» врезались друг в друга на Краснинском шоссе во вторник, 14 февраля, об этом сообщили пользователи Смоленского автофорума.
    На «Южном» в Смоленске состоялись «ледяные» гонки
    13:22:10 14-02-2017
    Зимние гонки под названием «Motul Ice Challenge 2017» состоялись в областном центре на «Южном» 12 февраля 2017 года, об этом сообщил Смоленский автопортал.
    Авария на улице 2-й Верхний Волок. Встретились автобус и легковушка
    12:27:39 14-02-2017
    Машина «Лада Калина» врезалась лоб в лоб в пассажирский автобус на улице 2-й Верхний Волок в областном центре в понедельник, 13 февраля, об этом сообщил Смоленский автопортал.
    История в Десногорске. У пенсионера похитили пакет с провиантом
    12:16:36 14-02-2017
    Полиция Десногорска 13 февраля 2017 года задержала 34-летнего молодого человека, подозреваемого в похищении сумки с продуктами у пенсионера, об этом рассказали в пресс-службе МВД региона.
    В Вяземском районе задержан подозреваемый в грабеже
    11:54:56 14-02-2017
    Правоохранители задержали жителя Вяземского района, подозреваемого в избиении и похищении денег, об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Смоленской области.
    14 Февраля, 2017
    		 -1 $59€62
    Лента новостей
    Сегодня, 14:20
    Полиция ищет очевидцев столкновения «ГАЗели» и Audi у АЗС под Брянском
    Сегодня, 13:40
    В Брянске пожаловавшемуся на терапевта пациенту пригрозили иском
    Сегодня, 13:00
    Из-за эпидемии гриппа в Брянской области закрыли 4 школы и 41 класс
    Сегодня, 12:30
    Брянские зоозащитники опровергли информацию о мертвых лисах
    Сегодня, 12:00
    Житель Клинцов побил посуду в пиццерии и напал на полицейского
    Сегодня, 11:30
    Народный артист в платье и ботинках поздравил брянцев с Днем влюбленных (ФОТО)
    Сегодня, 11:00
    В Брянске выбрали «Лучшую пару БГУ» (ФОТО)
    Сегодня, 10:30
    На улице XXII Съезда КПСС в Брянске сгорела машина в гараже
    Сегодня, 10:00
    На трассе Орел – Брянск 30-летний мужчина погиб под колесами «ГАЗа»
    Сегодня, 09:30
    300 человек эвакуированы, девять спасены из горящего общежития БГУ
    Сегодня, 09:00
    После падения ребенка в люк в Брянске заварили колодец на улице Полесской
    Сегодня, 08:30
    В Брянске пассажир 52-й маршрутки лишился дорогого телефона
    Сегодня, 08:00
    Богомаз решил снизить зарплаты брянских чиновников на 10%
    Сегодня, 08:00
    Житель Дятьковского района ограбил букмекерскую контору в Брянске
    Вчера, 21:49
    В Карачеве пропал 38-летний Андрей Шалов
    Вчера, 19:00
    В Брянске ребенок скрылся с места ДТП: полиция ищет свидетелей
    Вчера, 18:20
    Брянский блогер назвал налоговиков неадекватными наркоманами
    Вчера, 17:40
    В Брянске Hyundai рухнул с путепровода и загорелся
    Вчера, 17:07
    Брянский завод распродает недвижимость в Подмосковье, Калининграде и Санкт-Петербурге
    Вчера, 17:00
    Брянская полиция опознала найденные в лесу изувеченные трупы животных
    Вчера, 16:20
    В Брянске экс-полицейский объявил войну руководству УМВД
    Вчера, 15:40
    В Брянске пьяный пешеход упал под колеса «Калины»
    Вчера, 15:00
    Почепский пенсионер покаялся односельчанину в убийстве собутыльника
    Вчера, 14:20
    Скончалась мать депутата Брянской Думы Михаила Ивако
    Вчера, 13:40
    В Брянске появится новое кладбище
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Вчера, 16:27
    Более 7000 человек посмотрели старт нового сериала от Marvel в кино
    Вчера, 16:22
    «МегаФон» рассказал о том, как быстрее всех найти подарок для любимого человека, а заодно и самого любимого человека
    Вчера, 13:20
    «МегаФон» приглашает операторов связи принять участие в программе «FMC Партнер»
    Вчера, 13:20
    «Ростелеком» заключил государственный контракт с Рособрнадзором на организацию видеонаблюдения за ЕГЭ в 2017 году
    10-02-2017, 14:50
    Сеть 4G+ МегаФона в Брянске выросла в 5 раз
    Актуальные темы
    Общество О главном
    В Брянске появится новое кладбище
    Новости Общество
    Инспектора ГИБДД Брянска судят за мошенничество
    Происшествия О главном
    300 человек эвакуированы, девять спасены из горящего общежития БГУ
    Общество О главном
    В Брянске экс-полицейский объявил войну руководству УМВД
    Новости Происшествия
    На повороте к «Линии» в Брянске произошло массовое ДТП
    Новости партнёров
    Опора России
    ИТОГИ Четвертого открытого чемпионата Брянской области по смешанному боевому единоборству (ММА), посвященного Дню защитника Отечества.

    ИТОГИ Четвертого открытого чемпионата Брянской области по смешанному боевому единоборству (ММА), посвященного Дню защитника Отечества.На базе Спортивно-оздоровительного комплекса «Брянск» состоялся Четвертый открытый чемпионат Брянской области по смешанному боевому единоборству (ММА), посвященный Дню защитника Отечества.

    Ростелеком новости
    Оставайтесь с нами в 2017 году!

    «Ростелеком» вводит линейку специальных тарифных планов для подключения «Интерактивного ТВ». Стоимость услуги от 210 рублей в месяц.
    МРСК новости
    Брянскэнерго использует новые способы информирования граждан по вопросам электробезопасности

    Брянскэнерго использует новые способы информирования граждан по вопросам электробезопасности

    Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» продолжает планомерную работу по профилактике электротравматизма.

    РЖД новости
    Акция «Внимание, переезд!» стартовала в Брянском регионе Московской железной дороги в феврале

    Акция «Внимание, переезд!» стартовала в Брянском регионе Московской железной дороги в февралеС 3 по 28 февраля на полигоне Московской железной дороги проходит акция «Внимание, переезд!», направленная на снижение количества дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах. В проведении акции активное участие принимают железнодорожники Брянского региона МЖД. В рамках акции железнодорожники организуют профилактические мероприятия, призванные напомнить автомобилистам о необходимости соблюдения правил дорожного движения при пересечении переездов.

     

    РЖД новости
    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Торжественное  открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.