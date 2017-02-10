В Брянске пассажир 52-й маршрутки лишился дорогого телефона

В Брянске у пассажира маршрутного такси украли дорогостоящий мобильный телефон.

Об этом со ссылкой на городской отдел по транспорту сообщила пресс-служба мэрии. Кража произошла в дневное время в маршрутке № 52 «Чайковичи – улица Абашева».

Чиновники призвали горожан усилить бдительность во время поездок в общественном транспорте.