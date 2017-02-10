Житель Дятьковского района ограбил букмекерскую контору в Брянске
25-летний житель Дятьковского района совершил разбойное нападение на букмекерскую контору в Брянске.
Сообщение о разбое поступило ранним утром 7 февраля, рассказали в региональном УМВД. Следственно-оперативная группа полиции установила, что злоумышленник несколько часов провел в помещении конторы, делая онлайн-ставки на спорт.
В какой-то момент он попросил сотрудницу конторы приготовить ему кофе, после чего ударил ее по голове предметом, похожим на пистолет, украл из кассы 60 тысяч рублей и скрылся.
Задержать подозреваемого удалось в течение суток. Он признался, что во время нападения использовал стартовый пистолет, который затем выбросил. Часть украденных денег у него изъяли.
За разбой жителю Дятьковского района грозит до 10 лет заключения. Суда он дожидается под стражей.
Новости регионов
14 Февраля, 2017
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