Житель Дятьковского района ограбил букмекерскую контору в Брянске

25-летний житель Дятьковского района совершил разбойное нападение на букмекерскую контору в Брянске.

Сообщение о разбое поступило ранним утром 7 февраля, рассказали в региональном УМВД. Следственно-оперативная группа полиции установила, что злоумышленник несколько часов провел в помещении конторы, делая онлайн-ставки на спорт.

В какой-то момент он попросил сотрудницу конторы приготовить ему кофе, после чего ударил ее по голове предметом, похожим на пистолет, украл из кассы 60 тысяч рублей и скрылся.

Задержать подозреваемого удалось в течение суток. Он признался, что во время нападения использовал стартовый пистолет, который затем выбросил. Часть украденных денег у него изъяли.

За разбой жителю Дятьковского района грозит до 10 лет заключения. Суда он дожидается под стражей.