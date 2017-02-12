В Карачеве пропал 38-летний Андрей Шалов
12 февраля в Карачеве пропал 38-летний Андрей Алексеевич Шалов.
Об этом сообщили в отряде «Лиза Алерт».
Приметы Андрея Шалова: рост 180 сантиметров, плотного телосложения, черные волосы, зеленые глаза. Особая примета: татуировка на правой ноге в форме руки и кинжала.
Был одет в черный спортивный костюм, кроссовки, темно-синюю прямую куртку Columbia. С собой имел мобильный телефон.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Андрея Шалова, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) и 02, 102 (полиция).
Также, напомним, 26 января в Карачеве пропал 54-летний Константин Буянов. Пока его поиски не увенчались успехом.
Новости регионов
14 Февраля, 2017
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