На улице XXII Съезда КПСС в Брянске сгорела машина в гараже

В ночь на 13 февраля произошел пожар в гараже по улице XXII Съезда КПСС в Бежицком районе Брянска.

Пожарные прибыли на место в 23.52, спустя восемь минут после вызова. Горела стоявшая в гараже машина. В 0.02 возгорание локализовали, в 0.07 пожар полностью потушили.

По данным ГУ МЧС по Брянской области, в результате пожара никто не пострадал. Его причина устанавливается.