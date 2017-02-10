Житель Клинцов побил посуду в пиццерии и напал на полицейского
В Клинцах 30-летний дебошир с кулаками набросился на полицейского, который пытался отвезти его в участок.
Как сообщили в СУ СК РФ по Брянской области, инцидент произошел у пиццерии по улице Октябрьской. Администратор вызвал наряд вневедомственной охраны, поскольку днем ранее посетитель на пару с товарищем побили в заведении посуду.
В салоне служебной машины мужчина ударил охранника кулаком в лицо. Как пояснили в следственном управлении, таким образом он пытался воспрепятствовать доставлению его в отдел полиции.
Перед судом житель Клинцов предстанет по обвинению в применении насилия к представителю власти. Материалы дела переданы в суд.
Новости регионов
14 Февраля, 2017
|-1
|$59
|€62
На базе Спортивно-оздоровительного комплекса «Брянск» состоялся Четвертый открытый чемпионат Брянской области по смешанному боевому единоборству (ММА), посвященный Дню защитника Отечества.
«Ростелеком» вводит линейку специальных тарифных планов для подключения «Интерактивного ТВ». Стоимость услуги от 210 рублей в месяц.
Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» продолжает планомерную работу по профилактике электротравматизма.
С 3 по 28 февраля на полигоне Московской железной дороги проходит акция «Внимание, переезд!», направленная на снижение количества дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах. В проведении акции активное участие принимают железнодорожники Брянского региона МЖД. В рамках акции железнодорожники организуют профилактические мероприятия, призванные напомнить автомобилистам о необходимости соблюдения правил дорожного движения при пересечении переездов.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.