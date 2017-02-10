Житель Клинцов побил посуду в пиццерии и напал на полицейского

В Клинцах 30-летний дебошир с кулаками набросился на полицейского, который пытался отвезти его в участок.

Как сообщили в СУ СК РФ по Брянской области, инцидент произошел у пиццерии по улице Октябрьской. Администратор вызвал наряд вневедомственной охраны, поскольку днем ранее посетитель на пару с товарищем побили в заведении посуду.

В салоне служебной машины мужчина ударил охранника кулаком в лицо. Как пояснили в следственном управлении, таким образом он пытался воспрепятствовать доставлению его в отдел полиции.

Перед судом житель Клинцов предстанет по обвинению в применении насилия к представителю власти. Материалы дела переданы в суд.