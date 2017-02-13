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Полиция ищет очевидцев столкновения «ГАЗели» и Audi у АЗС под Брянском

Опубликовано Вчера, 14:20

Полиция разыскивает очевидцев ДТП в Брянском районе.

ДТП произошло 12 января около 9.12 в районе 23-го километра дороги «Обход Брянска». По предварительной версии регионального УМВД, водитель «ГАЗ-330232» при выезде с заправки врезался в Audi A6. Водителя Audi доставили в больницу с тяжелыми травмами.

УМВД России по Брянской области просит очевидцев ДТП и всех, кто располагает о нем какой-либо информацией, обратиться по адресу: Брянск, проспект Московский, д. 88, каб. 26-28. Телефоны: 74-88-87, 74-81-84.

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