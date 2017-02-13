В Брянске после ДТП Volkswagen вылетел на тротуар

В Брянске столкнулись Mitsubishi и Volkswagen.

Как сообщают очевидцы, авария произошла сегодня, 14 февраля, в третьем часу дня на перекрестке улиц Энгельса и Димитрова в Володарском районе. От удара Volkswagen вылетел на тротуар.

Оба автомобиля получили кузовные повреждения. По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал. Информации от ГИБДД пока не поступало.



