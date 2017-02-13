В Клинцах пенсионерка познакомилась с мужчиной и лишилась сумки с деньгами
В Клинцах новый знакомый напал на пенсионерку и отобрал у нее сумку с деньгами.
По информации регионального УМВД, вечером 3 февраля в дежурную часть поступило сообщение о грабеже. Как пояснила 61-летняя женщина, в магазине она познакомилась с мужчиной, который предложил проводить ее до дома.
Дождавшись удобного момента, новый знакомый с силой толкнул пенсионерку и вырвал у нее из рук сумку. Добычей вора стали 4,8 тысячи рублей.
Уже на следующее утро грабителя задержали. Ранее судимый 38-летний житель Клинцов сознался в преступлении и вернул сумку с деньгами.
По статье «Грабеж» ему грозит до семи лет заключения.
Новости регионов
15 Февраля, 2017
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