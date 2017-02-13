На Московском проспекте в Брянске столкнулись три машины: ранена женщина

42-летняя женщина получила травму в результате тройного ДТП на Московском проспекте в Фокинском районе Брянска.

Авария произошла 13 января около 17.20 у дома № 57 по Московскому проспекту. Водитель Mitsubishi, двигаясь от улицы Менжинского к улице Дзержинского, при несоблюдении дистанции врезался в попутный Nissan под управлением 42-летней женщины. Затем Nissan протаранил Skoda.

14 февраля женщина – водитель Nissan обратилась за медицинской помощью в 5-ю поликлинику. У нее диагностировали повреждение связок шейного отдела позвоночника.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.