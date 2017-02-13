На Московском проспекте в Брянске столкнулись три машины: ранена женщина
42-летняя женщина получила травму в результате тройного ДТП на Московском проспекте в Фокинском районе Брянска.
Авария произошла 13 января около 17.20 у дома № 57 по Московскому проспекту. Водитель Mitsubishi, двигаясь от улицы Менжинского к улице Дзержинского, при несоблюдении дистанции врезался в попутный Nissan под управлением 42-летней женщины. Затем Nissan протаранил Skoda.
14 февраля женщина – водитель Nissan обратилась за медицинской помощью в 5-ю поликлинику. У нее диагностировали повреждение связок шейного отдела позвоночника.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
Новости регионов
15 Февраля, 2017
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