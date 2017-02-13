В Климово женщина, защищая детей, отбилась от душившего ее вора

В Климово вор дважды наведался в квартиру и попытался задушить хозяйку.

Уголовное дело о вооруженном разбое с незаконным проникновением в жилище, приобретении наркотических и взрывчатых веществ рассмотрел Климовский районный суд.

Как сообщили в Прокуратуре Брянской области, ночью 27 июля прошлого года грабитель проник в квартиру по улице Лесной в Климово и украл имущество на сумму 1,3 тысячи рублей.

Посчитав, что этого недостаточно, он вернулся в квартиру, но его заметила проснувшаяся хозяйка. Тогда грабитель схватил матерчатый шнур от сумки и стал душить женщину.

Зная, что в соседней комнате спят дети, она оказала активное сопротивление, сумела вырваться и позвать на помощь.

В июле этого же года злоумышленник приобрел мак и дымный порох, которые хранил до августа.

Суд приговорил его к семи с половиной годам исправительной колонии строгого режима и обязал выплатить штраф в размере 7 тысяч рублей.