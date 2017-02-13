Число пострадавших в ДТП с маршруткой № 117 в Брянске увеличилось

Число пострадавших в ДТП в результате столкновения маршрутного такси № 117 и «ВАЗ-21043» в Бежицком районе Брянска выросло до двух.

Напомним, авария произошла 12 февраля у дома № 10 по улице Харьковской в Бежицком районе. Водитель маршрутки не уступил дорогу и протаранил «ВАЗ» под управлением 46-летнего жителя Жирятинского района.

43-летнюю пассажирку «ВАЗа» доставили в больницу с ушибом грудной клетки справа и ушибом мягких тканей волосистой части головы.

14 февраля в Жирятинскую районную больницу за медицинской помощью обратился водитель «ВАЗа». Врачи диагностировали у него ушиб грудной клетки.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.