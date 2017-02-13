Число пострадавших в ДТП с маршруткой № 117 в Брянске увеличилось
Число пострадавших в ДТП в результате столкновения маршрутного такси № 117 и «ВАЗ-21043» в Бежицком районе Брянска выросло до двух.
Напомним, авария произошла 12 февраля у дома № 10 по улице Харьковской в Бежицком районе. Водитель маршрутки не уступил дорогу и протаранил «ВАЗ» под управлением 46-летнего жителя Жирятинского района.
43-летнюю пассажирку «ВАЗа» доставили в больницу с ушибом грудной клетки справа и ушибом мягких тканей волосистой части головы.
14 февраля в Жирятинскую районную больницу за медицинской помощью обратился водитель «ВАЗа». Врачи диагностировали у него ушиб грудной клетки.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
Новости регионов
15 Февраля, 2017
|-3
|$58
|€62
На базе Спортивно-оздоровительного комплекса «Брянск» состоялся Четвертый открытый чемпионат Брянской области по смешанному боевому единоборству (ММА), посвященный Дню защитника Отечества.
«Ростелеком» вводит линейку специальных тарифных планов для подключения «Интерактивного ТВ». Стоимость услуги от 210 рублей в месяц.
Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» продолжает планомерную работу по профилактике электротравматизма.
С 3 по 28 февраля на полигоне Московской железной дороги проходит акция «Внимание, переезд!», направленная на снижение количества дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах. В проведении акции активное участие принимают железнодорожники Брянского региона МЖД. В рамках акции железнодорожники организуют профилактические мероприятия, призванные напомнить автомобилистам о необходимости соблюдения правил дорожного движения при пересечении переездов.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.