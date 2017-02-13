26-летнего брянца задержали по подозрению в убийстве
11 февраля в Свени Брянского района был убит 51-летний мужчина.
По подозрению в убийстве правоохранители задержали 26-летнего жителя Брянска. По версии СУ СК РФ по Брянской области, ночью 11 февраля брянец выпивал в квартире матери. Поссорившись с 51-летний собутыльником, он нанес ему несколько ударов ножом, которые оказались смертельными.
Жителя Брянска заключили под стражу. Состояние алкогольного опьянения может усугубить его вину.
Новости регионов
15 Февраля, 2017
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