Жительница Гордеевки, вернувшись с работы, недосчиталась 10 тысяч рублей

Пока жительница Гордеевки находилась на работе, из ее дома украли 10 тысяч рублей.

Как сообщили в региональном УМВД, 10 февраля в полицию обратилась 47-летняя женщина. Воспользовавшись тем, что хозяйки нет дома, злоумышленник проник в дом и похитил 10 тысяч рублей.

Уже вечером полицейские задержали подозреваемого – ранее судимого 46-летнего жителя Красногорского района. Деньги у него удалось изъять. За кражу ему грозит до шести лет заключения.