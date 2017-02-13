Жительница Гордеевки, вернувшись с работы, недосчиталась 10 тысяч рублей
Пока жительница Гордеевки находилась на работе, из ее дома украли 10 тысяч рублей.
Как сообщили в региональном УМВД, 10 февраля в полицию обратилась 47-летняя женщина. Воспользовавшись тем, что хозяйки нет дома, злоумышленник проник в дом и похитил 10 тысяч рублей.
Уже вечером полицейские задержали подозреваемого – ранее судимого 46-летнего жителя Красногорского района. Деньги у него удалось изъять. За кражу ему грозит до шести лет заключения.
Новости регионов
15 Февраля, 2017
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На базе Спортивно-оздоровительного комплекса «Брянск» состоялся Четвертый открытый чемпионат Брянской области по смешанному боевому единоборству (ММА), посвященный Дню защитника Отечества.
«Ростелеком» вводит линейку специальных тарифных планов для подключения «Интерактивного ТВ». Стоимость услуги от 210 рублей в месяц.
Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» продолжает планомерную работу по профилактике электротравматизма.
С 3 по 28 февраля на полигоне Московской железной дороги проходит акция «Внимание, переезд!», направленная на снижение количества дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах. В проведении акции активное участие принимают железнодорожники Брянского региона МЖД. В рамках акции железнодорожники организуют профилактические мероприятия, призванные напомнить автомобилистам о необходимости соблюдения правил дорожного движения при пересечении переездов.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.