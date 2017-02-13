Поиск по сайту

Жительница Гордеевки, вернувшись с работы, недосчиталась 10 тысяч рублей

Опубликовано Сегодня, 12:00

Пока жительница Гордеевки находилась на работе, из ее дома украли 10 тысяч рублей.

Как сообщили в региональном УМВД, 10 февраля в полицию обратилась 47-летняя женщина. Воспользовавшись тем, что хозяйки нет дома, злоумышленник проник в дом и похитил 10 тысяч рублей.

Уже вечером полицейские задержали подозреваемого – ранее судимого 46-летнего жителя Красногорского района. Деньги у него удалось изъять. За кражу ему грозит до шести лет заключения.

 520
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • 27-летний гость обокрал 47-летнюю жительницу Брянска
  • В Брянске «соцзащитник» лишил пенсионерку 13 тысяч рублей
  • Переночевав у подруги, брянец украл 6500 рублей
  • Жительница Бежицы лишилась дорогой коляски, оставив ее в подъезде
  • Житель Гордеевки забрал из банкомата деньги односельчанина
    • Новости регионов
    «Валентинки» пешеходам. В Смоленской области раздавали светоотражатели
    11:51:52 15-02-2017
    Акция в рамках социальной компании «Сложность перехода» прошла ко Дню Святого Валентина в Ярцеве 14 февраля, об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Смоленской области.
    «Дрифт» на Пятницком путепроводе. Трамвай сошел с рельсов
    11:34:57 15-02-2017
    Трамвай сошел с пути в Смоленске на Пятницком путепроводе в среду, 15 февраля, об этом сообщили в соцсетях очевидцы.
    В Ярцевском районе задержан подозреваемый, угрожавший убийством знакомой
    11:13:37 15-02-2017
    Правоохранители задержали в Ярцевском районе мужчину, подозреваемого в угрозе убийством женщины ножом, об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Смоленской области.
    Кадровые изменения. Смоленский ЖКХ возглавил новый руководитель
    10:13:37 15-02-2017
    Смоленский городской голова Владимир Соваренко назначил на пост начальника управления ЖКХ Максима Азарова, об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
    На улице Крупской врезались друг в друга две машины
    10:01:33 15-02-2017
    Два автомобиля не смогли поделить дорогу на улице Крупской в областном центре в среду, 15 февраля, об этом в группе Drive2 Смоленск одной из соцсетей рассказали очевидцы.
    В поселке Верхнеднепровский мужчина угодил под колеса «Рено Мегана»
    09:36:07 15-02-2017
    Мужчина получил телесные повреждения, попав под иномарку «Рено Меган», 14 февраля в поселке Верхнеднепровский, об этом сообщили в управлении ГИБДД региона.
    15 Февраля, 2017
    		 -3 $58€62
    Лента новостей
    Сегодня, 12:30
    Брянские динамовцы пожелали Минакову победы в бое с Линдерманом
    Сегодня, 12:00
    Жительница Гордеевки, вернувшись с работы, недосчиталась 10 тысяч рублей
    Сегодня, 11:30
    В Брянске откроются 10-дневные курсы общества «Трезвение»
    Сегодня, 11:00
    Число пострадавших в ДТП с маршруткой № 117 в Брянске увеличилось
    Сегодня, 10:30
    26-летнего брянца задержали по подозрению в убийстве
    Сегодня, 10:00
    В Климово женщина, защищая детей, отбилась от душившего ее вора
    Сегодня, 09:30
    На Московском проспекте в Брянске столкнулись три машины: ранена женщина
    Сегодня, 09:00
    В Брянске рекламщиков наказали за «самые дешевые в России» смартфоны
    Сегодня, 08:30
    В Клинцах пенсионерка познакомилась с мужчиной и лишилась сумки с деньгами
    Вчера, 18:47
    В Брянске родителей предупредили об опасных автоиграх детей
    Вчера, 18:20
    В Брянске за кражу 10,7 миллиона гендиректор компании получила 3,5 года
    Вчера, 17:40
    В Брянске сотрудниц соцзащиты судят за аферу с «мертвыми душами»
    Вчера, 17:00
    Брянское правительство заявило о снижении уровня безработицы
    Вчера, 16:20
    В Брянске после ДТП Volkswagen вылетел на тротуар (ФОТО)
    Вчера, 15:40
    Жителей Брянской области просят сообщать о заброшенных кладбищах
    Вчера, 15:00
    В Бежице снесли киоск с чаем и выпечкой
    Вчера, 14:20
    Полиция ищет очевидцев столкновения «ГАЗели» и Audi у АЗС под Брянском
    Вчера, 13:40
    В Брянске пожаловавшемуся на терапевта пациенту пригрозили иском
    Вчера, 13:00
    Из-за эпидемии гриппа в Брянской области закрыли 4 школы и 41 класс
    Вчера, 12:30
    Брянские зоозащитники опровергли информацию о мертвых лисах
    Вчера, 12:00
    Житель Клинцов побил посуду в пиццерии и напал на полицейского
    Вчера, 11:30
    Народный артист в платье и ботинках поздравил брянцев с Днем влюбленных (ФОТО)
    Вчера, 11:00
    В Брянске выбрали «Лучшую пару БГУ» (ФОТО)
    Вчера, 10:30
    На улице XXII Съезда КПСС в Брянске сгорела машина в гараже
    Вчера, 10:00
    На трассе Орел – Брянск 30-летний мужчина погиб под колесами «ГАЗа»
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Сегодня, 11:31
    Юбилейный концерт группы ВИА «Стожары».
    Сегодня, 11:24
    Концерт стипендиатов международного благотворительного фонда Владимира Спивакова
    Сегодня, 11:21
    Концерт к 85-летию поэта Роберта Рождественского с программой «Это было, было, было…».
    13-02-2017, 16:27
    Более 7000 человек посмотрели старт нового сериала от Marvel в кино
    13-02-2017, 16:22
    «МегаФон» рассказал о том, как быстрее всех найти подарок для любимого человека, а заодно и самого любимого человека
    Актуальные темы
    Происшествия О главном
    300 человек эвакуированы, девять спасены из горящего общежития БГУ
    Общество О главном
    В Брянске экс-полицейский объявил войну руководству УМВД
    Общество О главном
    В Брянске появится новое кладбище
    Новости Происшествия
    На повороте к «Линии» в Брянске произошло массовое ДТП
    Новости Происшествия
    В Брянске Hyundai рухнул с путепровода и загорелся
    Новости партнёров
    Опора России
    ИТОГИ Четвертого открытого чемпионата Брянской области по смешанному боевому единоборству (ММА), посвященного Дню защитника Отечества.

    ИТОГИ Четвертого открытого чемпионата Брянской области по смешанному боевому единоборству (ММА), посвященного Дню защитника Отечества.На базе Спортивно-оздоровительного комплекса «Брянск» состоялся Четвертый открытый чемпионат Брянской области по смешанному боевому единоборству (ММА), посвященный Дню защитника Отечества.

    Ростелеком новости
    Оставайтесь с нами в 2017 году!

    «Ростелеком» вводит линейку специальных тарифных планов для подключения «Интерактивного ТВ». Стоимость услуги от 210 рублей в месяц.
    МРСК новости
    Брянскэнерго использует новые способы информирования граждан по вопросам электробезопасности

    Брянскэнерго использует новые способы информирования граждан по вопросам электробезопасности

    Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» продолжает планомерную работу по профилактике электротравматизма.

    РЖД новости
    Акция «Внимание, переезд!» стартовала в Брянском регионе Московской железной дороги в феврале

    Акция «Внимание, переезд!» стартовала в Брянском регионе Московской железной дороги в февралеС 3 по 28 февраля на полигоне Московской железной дороги проходит акция «Внимание, переезд!», направленная на снижение количества дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах. В проведении акции активное участие принимают железнодорожники Брянского региона МЖД. В рамках акции железнодорожники организуют профилактические мероприятия, призванные напомнить автомобилистам о необходимости соблюдения правил дорожного движения при пересечении переездов.

     

    РЖД новости
    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Торжественное  открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.