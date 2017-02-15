В Брянcке мужчина украл из магазина пять банок красной икры
В Брянске магазинного вора задержали спустя шесть дней.
2 февраля в полицию сообщили о краже из продуктового магазина в Бежицком районе Брянска, рассказали в региональном УМВД. По словам продавца, один из покупателей неожиданно схватил с прилавка пять банок красной икры и скрылся. Размер ущерба составил около 1,5 тысячи рублей.
Вора, ранее судимого 35-летнего жителя Бежицы, задержали 8 февраля. Удалось ли у него изъять икру, в УМВД не сообщают.
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Новости регионов
15 Февраля, 2017
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