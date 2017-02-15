У жителя Брянска на улице отобрали золотую цепочку с крестиком

С 3 по 28 февраля на полигоне Московской железной дороги проходит акция «Внимание, переезд!», направленная на снижение количества дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах. В проведении акции активное участие принимают железнодорожники Брянского региона МЖД. В рамках акции железнодорожники организуют профилактические мероприятия, призванные напомнить автомобилистам о необходимости соблюдения правил дорожного движения при пересечении переездов.