У жителя Брянска на улице отобрали золотую цепочку с крестиком
Житель Володарского района Брянска подвергся разбойному нападению на улице.
Поздно вечером 6 февраля мужчина возвращался домой. Злоумышленник напал на него сзади, ударил по голове, сорвал золотую цепочку с крестиком и скрылся.
Задержать ранее судимого 31-летнего подозреваемого удалось 13 февраля, сообщили в региональном УМВД. Цепочку он успел продать, а деньги потратил.
Грабителю грозит до семи лет заключения.
Новости регионов
15 Февраля, 2017
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