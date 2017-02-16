Два башкира украли у брянского предпринимателя и перепродали 17 тонн мяса

Брянские полицейские раскрыли кражу 16,7 тонны мяса птицы.

Весной 2016 года руководитель одной из брянских компаний заключил контракт на перевозку 16,7 тонны мяса птицы. После погрузки перевозчики исчезли вместе с товаром.

Подозреваемых, жителей республики Башкортостан 26 и 34 лет, задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Они признались, что мясо сбыли в Московской области.

Уголовное дело возбуждено по статье «Кража». Каждому из жителей Башкортостана грозит до 10 лет заключения.