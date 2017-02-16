Два башкира украли у брянского предпринимателя и перепродали 17 тонн мяса
Брянские полицейские раскрыли кражу 16,7 тонны мяса птицы.
Весной 2016 года руководитель одной из брянских компаний заключил контракт на перевозку 16,7 тонны мяса птицы. После погрузки перевозчики исчезли вместе с товаром.
Подозреваемых, жителей республики Башкортостан 26 и 34 лет, задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Они признались, что мясо сбыли в Московской области.
Уголовное дело возбуждено по статье «Кража». Каждому из жителей Башкортостана грозит до 10 лет заключения.
Новости регионов
Мираторг» направил свыше 750 тысяч рублей на поддержку социально-незащищённых жителей Брянской области.
16 Февраля, 2017
|-5
|$57
|€61
На базе Спортивно-оздоровительного комплекса «Брянск» состоялся Четвертый открытый чемпионат Брянской области по смешанному боевому единоборству (ММА), посвященный Дню защитника Отечества.
«Ростелеком» и «Информационно – аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие» (ФГБУ ИАЦ Судебного департамента) заключили договор на оказание комплексной услуги по обеспечению функционирования телекоммуникационной инфраструктуры.
Руководители подразделений исполнительного аппарата, главные инженеры районов электрических сетей и работники службы диагностики филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» прошли обучение по программе «Управление технологическими процессами электроэнергетических сетей и систем», которое было организовано управлением по работе с персоналом филиала в целях повышения квалификации руководителей и специалистов. В начале февраля недельный образовательный курс для энергетиков провели специалисты Приокского управления Ростехнадзора. В общей сложности в учебе приняли участие около 30 сотрудников филиала.
С 3 по 28 февраля на полигоне Московской железной дороги проходит акция «Внимание, переезд!», направленная на снижение количества дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах. В проведении акции активное участие принимают железнодорожники Брянского региона МЖД. В рамках акции железнодорожники организуют профилактические мероприятия, призванные напомнить автомобилистам о необходимости соблюдения правил дорожного движения при пересечении переездов.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.