В Брянске 79-летняя женщина попала в больницу после поездки в троллейбусе
В Брянске 79-летняя женщина получила травму в троллейбусе № 12.
ДТП произошло 15 февраля около 15.35 у дома № 118 по улице Вокзальной в Бежицком районе, сообщили в ГИБДД Брянска.
Водитель 12-го троллейбуса, в салоне которого находились шесть пассажиров, ехала по улице Литейной от улицы Ново-Советской в сторону улицы Ульянова. 79-летняя пассажирка упала. Женщина стояла перед выходом на задней площадке, не держась за поручень.
Ее доставили в больницу с ушибом пояснично-крестцового отдела позвоночника. По факту ДТП полицейские проводят проверку.
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