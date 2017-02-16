11-летняя школьница попала под колеса Kia в Брянске

В Брянске водитель Kia сбил 11-летнюю девочку.

ДТП произошло 15 февраля около 8.25 у дома № 7 по улице Романа Брянского в Советском районе. В детском травмпункте у шестиклассницы гимназии № 6 диагностировали ушиб левой стопы, сообщили в ГИБДД Брянска.

По заключению медработников, травма оказалась несерьезной – ребенка отпустили без назначения лечения. По факту ДТП полицейские проводят проверку.