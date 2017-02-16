Брянец погиб в ДТП с «МАЗом» в Калужской области

Брянский водитель погиб в результате ДТП в Калужской области.

Смертельная авария произошла 13 февраля около 19.00 на 220-м километре дороги М3 «Украина». По предварительной информации ГИБДД Калужской области, 36-летний брянец за рулем Chevrolet Lanos ехал от Москвы к Брянску. Он выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с грузовиком «МАЗ» с прицепом под управлением 36-летнего водителя.

Водитель Chevrolet Lanos погиб от полученных травм.