В Брянске пьяный водитель «Кадиллака» протаранил Logan на «встречке»
В Брянске произошла авария с участием Cadillac Escalade и Renault Logan.
По информации областной ГИБДД, 16 февраля около 1.00 на улице Литейной в Бежицком районе Брянска, 43-летний водитель Cadillac Escalade, двигаясь в сторону улицы XXII Съезда КПСС, выехал на встречную полосу и лоб в лоб протаранил Renault Logan под управлением 46-летнего водителя
Водителя Renault Logan госпитализировали в травматологию с переломом правого предплечья и ушибом грудной клетки.
От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель Cadillac отказался.
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16 Февраля, 2017
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