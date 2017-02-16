В Брянске пьяный водитель «Кадиллака» протаранил Logan на «встречке»

В Брянске произошла авария с участием Cadillac Escalade и Renault Logan.

По информации областной ГИБДД, 16 февраля около 1.00 на улице Литейной в Бежицком районе Брянска, 43-летний водитель Cadillac Escalade, двигаясь в сторону улицы XXII Съезда КПСС, выехал на встречную полосу и лоб в лоб протаранил Renault Logan под управлением 46-летнего водителя

Водителя Renault Logan госпитализировали в травматологию с переломом правого предплечья и ушибом грудной клетки.

От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель Cadillac отказался.