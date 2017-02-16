На дороге под Новозыбковом загорелась машина

Сегодня днем загорелся автомобиль на дороге у села Стары Бобовичи в Новозыбковском районе.

Пожарные добирались до места вызова 15 минут, прибыв в 12.52, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области. К этому времени пламя охватило моторный отсек и салон машины на площади 2х2 квадратных метра.

Дальнейшее распространение огня удалось предотвратить. Автомобиль тушили с помощью одного ручного пожарного ствола.

В 12.29 машину потушили. По данным МЧС, в результате пожара никто не пострадал.