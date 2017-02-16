В Брянской области орудовал квартирный вор из Белоруссии
Гражданин Белоруссии обчищал квартиры в Брянске, Клинцах и Новозыбкове.
Брянские полицейские предъявили 43-летнему жителю Белоруссии обвинение в серии краж. Как сообщили в региональном УМВД, вор действовал на территории Брянской области осенью 2016 года. С 7 по 14 октября он совершил три кражи в Советском районе Брянска и по одной – в Клинцах и Новозыбкове.
В квартиры вор проникал, подбирая ключи. Добычей становились деньги, ювелирные изделия, компьютеры, цифровая техника, мобильные телефоны, дорогая одежда и спиртное.
К тому времени, как полицейские установились личность подозреваемого, тот уже успел покинуть пределы Брянской области. Его удалось задержать в Ярославской области – также за кражу.
Гражданину Белоруссии грозит до шести лет заключения.
Новости регионов
16 Февраля, 2017
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