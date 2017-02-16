Поиск по сайту

В Брянской области орудовал квартирный вор из Белоруссии

Опубликовано Сегодня, 17:40

Гражданин Белоруссии обчищал квартиры в Брянске, Клинцах и Новозыбкове.

Брянские полицейские предъявили 43-летнему жителю Белоруссии обвинение в серии краж. Как сообщили в региональном УМВД, вор действовал на территории Брянской области осенью 2016 года. С 7 по 14 октября он совершил три кражи в Советском районе Брянска и по одной – в Клинцах и Новозыбкове.

В квартиры вор проникал, подбирая ключи. Добычей становились деньги, ювелирные изделия, компьютеры, цифровая техника, мобильные телефоны, дорогая одежда и спиртное.

К тому времени, как полицейские установились личность подозреваемого, тот уже успел покинуть пределы Брянской области. Его удалось задержать в Ярославской области – также за кражу.

Гражданину Белоруссии грозит до шести лет заключения.

 830
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • Переночевав у подруги в Брянске, молдаванин ушел с ноутбуком и деньгами
  • В Брянске задержали похитителя автомобильных колес
  • 28-летнюю брянскую воровку после трех лет поисков нашли в Ярославле
  • Житель Мичуринского нашел ключи от квартиры, где лежали 10 тысяч
  • Девушка-подросток обчистила две квартиры в Брянске
    • Новости регионов
    Подозреваемый в серии краж из гаражей задержан смоленской полицией
    17:13:39 16-02-2017
    Стражи порядка задержали 36-летнего мужчину, подозреваемого в совершении около 20 краж имущества в областном центре, об этом сообщили в пресс-службе УМВД региона.
    На Большой Советской в Смоленске произошло ДТП с участием иномарки
    17:01:55 16-02-2017
    Две машины врезались друг в друга на Большой Советской в областном центре в четверг, 16 февраля, об этом сообщили в группе Drive 2 Смоленск одной из соцсетей очевидцы.
    Ремонт на Николаева и Шевченко. Смоленские водители ищут пути объезда
    15:25:37 16-02-2017
    «Ямочный» ремонт смоленские коммунальщики проводят в четверг, 16 февраля, на улицах Николаева и Шевченко в областном центре, об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
    Ущерб в 860 тысяч рублей причинили лесному хозяйству в Новодугинском районе
    15:17:28 16-02-2017
    Четверо рабочих незаконно срубили больше 66 кубометров березы и около двух кубометров ольхи на участке леса, относящегося к лесам первой категории, в Новодугинском районе, об этом сообщил сайт УМВД области.
    На улице Николаева в Смоленске яма «поглотила» машину (Видео)
    14:37:13 16-02-2017
    Автомобиль «Газель» упал в яму в одном из дворов улицы Николаева в Смоленске 15 февраля, об этом сообщили свидетели инцидента в социальных сетях.
    На Большой Советской перекрыли движение: на крыльце смоленского вуза нашли чемодан
    14:11:04 16-02-2017
    Подозрительный чемодан нашли в областном центре около корпуса заведения СГСХА в четверг, 16 февраля, об этом сообщили очевидцы в группе Drivе2 Смоленск одной из соцсетей.
    16 Февраля, 2017
    		 -5 $57€61
    Лента новостей
    Сегодня, 19:00
    Студентов Брянского агроуниверситета учили бороться с грехом
    Сегодня, 18:20
    23 Февраля в Брянске прогремит праздничный салют (АФИША)
    Сегодня, 17:40
    В Брянской области орудовал квартирный вор из Белоруссии
    Сегодня, 17:00
    На дороге под Новозыбковом загорелась машина
    Сегодня, 16:20
    В Брянске покажут дизайнерскую одежду от Анны Чурковой
    Сегодня, 15:40
    В Брянске дорожники заасфальтировали лужи (ФОТО)
    Сегодня, 15:00
    В Брянске при «продаже» съемной квартиры брат с сестрой заработали полмиллиона
    Сегодня, 14:20
    19 февраля в Брянске запретят парковку у Кургана Бессмертия
    Сегодня, 13:40
    В Брянске пьяный водитель «Кадиллака» протаранил Logan на «встречке»
    Сегодня, 13:00
    Таджик с брянской пропиской протащил автоинспектора по дороге в Москве
    Сегодня, 12:30
    В Брянске ищут родителей для 15-летнего Максима
    Сегодня, 12:00
    Брянец погиб в ДТП с «МАЗом» в Калужской области
    Сегодня, 11:30
    Первый канал рассказал о бездушии брянских чиновников (ВИДЕО)
    Сегодня, 11:00
    Под Почепом при лобовом ДТП погиб 56-летний водитель «Лады» (ФОТО)
    Сегодня, 10:30
    11-летняя школьница попала под колеса Kia в Брянске
    Сегодня, 10:00
    В Сельцо начальник отдела судебных приставов пошла на подлог ради показателей
    Сегодня, 09:30
    В Брянске 79-летняя женщина попала в больницу после поездки в троллейбусе
    Сегодня, 09:00
    В Брянске инвалиду путь в кардиодиспансер перекрыл шлагбаум (ФОТО)
    Сегодня, 08:30
    Культурные брянские журналисты выберут главное событие 2016 года
    Сегодня, 08:00
    Два башкира украли у брянского предпринимателя и перепродали 17 тонн мяса
    Вчера, 19:00
    В Брянске стартуют трехдневные сплошные проверки
    Вчера, 18:20
    В Брянске поднявшего цены маршрутчика наказали предупреждением
    Вчера, 17:47
    Экс-главу брянского поселения осудят за махинации с жильем
    Вчера, 16:23
    Фонд обязательного медицинского страхования задумал купить иномарку
    Вчера, 15:40
    Многодетным семьям Брянска предложат участки в Дубровке и Антоновке
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Сегодня, 12:39
    Мираторг» направил свыше 750 тысяч рублей на поддержку социально-незащищённых жителей Брянской области.
    Вчера, 17:04
    Иоланда-Виктория Джулия Кузнецов в выступит к/з «Дружба»
    Вчера, 17:01
    Любимым женщинам посвящается!
    Вчера, 14:51
    Режиссёр «Собачьего сердца» откровенно рассказал «О любви»
    Вчера, 13:38
    Время дарить смартфоны: в «МегаФоне» стартовала праздничная распродажа
    Актуальные темы
    Происшествия О главном
    300 человек эвакуированы, девять спасены из горящего общежития БГУ
    Общество О главном
    В Брянске экс-полицейский объявил войну руководству УМВД
    Общество О главном
    В Брянске появится новое кладбище
    Новости Происшествия
    На повороте к «Линии» в Брянске произошло массовое ДТП
    Общество О главном
    В Брянске пожаловавшемуся на терапевта пациенту пригрозили иском
    Новости партнёров
    Опора России
    ИТОГИ Четвертого открытого чемпионата Брянской области по смешанному боевому единоборству (ММА), посвященного Дню защитника Отечества.

    ИТОГИ Четвертого открытого чемпионата Брянской области по смешанному боевому единоборству (ММА), посвященного Дню защитника Отечества.На базе Спортивно-оздоровительного комплекса «Брянск» состоялся Четвертый открытый чемпионат Брянской области по смешанному боевому единоборству (ММА), посвященный Дню защитника Отечества.

    Ростелеком новости
    «Ростелеком» заключил договор на оказание комплексной телекоммуникационной услуги для инфраструктуры ГАС «Правосудие»

    «Ростелеком» и «Информационно – аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие» (ФГБУ ИАЦ Судебного департамента) заключили договор на оказание комплексной услуги по обеспечению функционирования телекоммуникационной инфраструктуры.
    МРСК новости
    Сотрудники Брянскэнерго повысили квалификацию в области управления технологическими процессами

    Руководители подразделений исполнительного аппарата, главные инженеры районов электрических сетей и работники службы диагностики филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» прошли обучение по программе «Управление технологическими процессами электроэнергетических сетей и систем», которое было организовано управлением по работе с персоналом филиала в целях повышения квалификации руководителей и специалистов. В начале февраля недельный образовательный курс для энергетиков провели специалисты Приокского управления Ростехнадзора. В общей сложности в учебе приняли участие около 30 сотрудников филиала.
    РЖД новости
    Акция «Внимание, переезд!» стартовала в Брянском регионе Московской железной дороги в феврале

    Акция «Внимание, переезд!» стартовала в Брянском регионе Московской железной дороги в февралеС 3 по 28 февраля на полигоне Московской железной дороги проходит акция «Внимание, переезд!», направленная на снижение количества дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах. В проведении акции активное участие принимают железнодорожники Брянского региона МЖД. В рамках акции железнодорожники организуют профилактические мероприятия, призванные напомнить автомобилистам о необходимости соблюдения правил дорожного движения при пересечении переездов.

     

    РЖД новости
    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Торжественное  открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.