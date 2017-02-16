В Брянской области орудовал квартирный вор из Белоруссии

Гражданин Белоруссии обчищал квартиры в Брянске, Клинцах и Новозыбкове.

Брянские полицейские предъявили 43-летнему жителю Белоруссии обвинение в серии краж. Как сообщили в региональном УМВД, вор действовал на территории Брянской области осенью 2016 года. С 7 по 14 октября он совершил три кражи в Советском районе Брянска и по одной – в Клинцах и Новозыбкове.

В квартиры вор проникал, подбирая ключи. Добычей становились деньги, ювелирные изделия, компьютеры, цифровая техника, мобильные телефоны, дорогая одежда и спиртное.

К тому времени, как полицейские установились личность подозреваемого, тот уже успел покинуть пределы Брянской области. Его удалось задержать в Ярославской области – также за кражу.

Гражданину Белоруссии грозит до шести лет заключения.