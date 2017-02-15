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В Навле пенсионерка украла у другой пенсионерки кошелек в магазине

Опубликовано Сегодня, 08:00

58-летняя жительница Навли украла кошелек у 57-летней покупательницы магазина.

В кошельке находилось 14,5 тысячи рублей. Пострадавшая пенсионерка заметила пропажу через несколько часов и обратилась в полицию.

58-летнюю подозреваемую, жительницу Навлинского района, задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Она созналась в преступлении и пообещала возместить ущерб.

За кражу навлинской пенсионерке грозит до пяти лет заключения, сообщили в УМВД по Брянской области.

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