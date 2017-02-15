В Брянске пенсионерка сломала плечо в 28-й маршрутке

В Брянске 57-летняя жительница Стародубского района получила тяжелую травму в маршрутном такси № 28.

Как сообщили в ГИБДД Брянска, 13 февраля около 12.00 у здания областного правительства по проспекту Ленина в Советском районе пенсионерка упала в маршрутке при резком торможении.

В травмпункте Советского района у нее диагностировали закрытый перелом хирургической шейки левой плечевой кости. По факту ДТП полиция проводит проверку.