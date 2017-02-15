В Бежице водитель «ГАЗели» сбил переходившую дорогу пенсионерку

В Бежицком районе Брянска водитель грузовой «ГАЗели» сбил пенсионерку-нарушительницу.

ДТП произошло 16 февраля около 13.35 у дома № 5 по улице Дружбы, сообщили в ГИБДД Брянска. 52-летний водитель «ГАЗели» ехал от улицы 50-й Армии к переулку Северному. 79-летняя женщина переходила дорогу в неположенном месте.

Ее госпитализировали в городскую больницу № 1 с ушибом грудной клетки и ссадинами правого локтевого сустава.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.