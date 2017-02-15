В Брянске пропал 19-летний Денис Марачев
14 февраля в Брянске пропал 19-летний Денис Юриевич Марачев.
По информации поискового отряда «Лиза Алерт», молодой человек дезориентирован и может нуждаться в медицинской помощи.
Приметы: рост 175 сантиметров, серые глаза, темные волосы. Особые приметы: родинки около носа и на щеке.
Был одет в толстовку или олимпийку, спортивные брюки, теплые носки и осенние ботинки.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Дениса Марачева, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) и 02, 102 (полиция).
Новости регионов
17 Февраля, 2017
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