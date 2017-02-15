В Брянске пропал 19-летний Денис Марачев

14 февраля в Брянске пропал 19-летний Денис Юриевич Марачев.

По информации поискового отряда «Лиза Алерт», молодой человек дезориентирован и может нуждаться в медицинской помощи.

Приметы: рост 175 сантиметров, серые глаза, темные волосы. Особые приметы: родинки около носа и на щеке.

Был одет в толстовку или олимпийку, спортивные брюки, теплые носки и осенние ботинки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Дениса Марачева, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) и 02, 102 (полиция).