Под Стародубом пьяный пешеход получил четыре перелома в ДТП

51-летний мужчина получил тяжелые травмы в результате ДТП в Стародубском районе.

16 февраля около 19.35 на 9-м километре дороги Стародуб – Новые Ивайтенки пешехода сбил 48-летний водитель Hyundai Solaris.

Водитель ехал в сторону Стародуба. Пьяный мужчина шел по правому краю дороги в попутном направлении без светоотражающих элементов на одежде, сообщили в областной Госавтоинспекции.

Его госпитализировали в районную больницу с переломом левой ключицы, переломом правого плеча, открытым переломом обоих костей левой голени и закрытым оскольчатым переломом акромиального конца левой ключицы.