Шесть человек эвакуировали из горящей пятиэтажки в Бежице
Вечером 17 февраля произошел пожар в пятиэтажном доме в Бежицком районе Брянска.
В 20.48 о задымлении в подъезде сообщили в ГУ МЧС по Брянской области. В 20.55 пожарные прибыли на место.
Очаг возгорания находился в подъезде на первом этаже на площади 3 квадратных метра. Из подъезда эвакуировали шесть человек.
Пожар потушили в 21.07. По данным Брянского МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
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