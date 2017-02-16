Шесть человек эвакуировали из горящей пятиэтажки в Бежице

Вечером 17 февраля произошел пожар в пятиэтажном доме в Бежицком районе Брянска.

В 20.48 о задымлении в подъезде сообщили в ГУ МЧС по Брянской области. В 20.55 пожарные прибыли на место.

Очаг возгорания находился в подъезде на первом этаже на площади 3 квадратных метра. Из подъезда эвакуировали шесть человек.

Пожар потушили в 21.07. По данным Брянского МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.