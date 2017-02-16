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В Брянске женщина на Hyundai протаранила Renault Logan при повороте

Опубликовано Сегодня, 12:28

17 февраля в Володарском районе Брянска столкнулись Hyundai и Renault Logan.

Авария произошла около 15.50 у дома № 7 на бульваре Щорса. По информации ГИБДД Брянска, 31-летняя женщина за рулем Hyundai при повороте в сторону Бежицкого района не уступила дорогу и протаранила Renault Logan.

Водителя Renault, жителя Гордеевского района, доставили в больницу с травмой головы.

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