В Белой Березке двое пьяных угнали припаркованный «ВАЗ»
В Белой Березке двое молодых людей, возвращавшихся домой в подпитии, решили угнать припаркованный на улице «ВАЗ».
Утром 16 февраля 37-летний житель поселка Белая Березка сообщил в полицию об угоне «ВАЗ-2115».
Полицейские нашли машину и задержали автоугонщиков в этот же день. Ими оказались жители Погарского района 20 и 23 лет.
Они рассказали, что приезжали в гости к знакомой, где вместе выпивали. Когда пришло время возвращаться, они заметили припаркованный на улице автомобиль и решили угнать его, чтобы впоследствии оставить себе.
Уголовное дело возбуждено по статье «Кража», сообщили в УМВД по Брянской области. Угонщикам грозит до пяти лет заключения.
Новости регионов
19 Февраля, 2017
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