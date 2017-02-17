В Белой Березке двое пьяных угнали припаркованный «ВАЗ»

В Белой Березке двое молодых людей, возвращавшихся домой в подпитии, решили угнать припаркованный на улице «ВАЗ».

Утром 16 февраля 37-летний житель поселка Белая Березка сообщил в полицию об угоне «ВАЗ-2115».

Полицейские нашли машину и задержали автоугонщиков в этот же день. Ими оказались жители Погарского района 20 и 23 лет.

Они рассказали, что приезжали в гости к знакомой, где вместе выпивали. Когда пришло время возвращаться, они заметили припаркованный на улице автомобиль и решили угнать его, чтобы впоследствии оставить себе.

Уголовное дело возбуждено по статье «Кража», сообщили в УМВД по Брянской области. Угонщикам грозит до пяти лет заключения.