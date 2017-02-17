В Брянском районе пропал 28-летний Сергей Фролов
В поселке Ивановка Брянского района пропал 58-летний Сергей Сергеевич Фролов.
По информации поискового отряда «Лиза Алерт», Сергей Фролов пропал 16 февраля.
Приметы: рост 170 сантиметров, редкие темные волосы с залысинами, голубые глаза.
Был одет в темные спортивные брюки, пуховик защитного цвета, черную шапку и черные сапоги.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Сергея Фролова, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) и 02, 102 (полиция).
Также, напомним, в Брянской области продолжаются поиски 19-летнего Дениса Марачева, 38-летнего Андрея Шалова и 54-летнего Константина Буянова.
Новости регионов
19 Февраля, 2017
|+1
|$58
|€62
На базе Спортивно-оздоровительного комплекса «Брянск» состоялся Четвертый открытый чемпионат Брянской области по смешанному боевому единоборству (ММА), посвященный Дню защитника Отечества.
«Ростелеком» развивает собственную федеральную программу лояльности «Бонус» для частных клиентов.
Руководители подразделений исполнительного аппарата, главные инженеры районов электрических сетей и работники службы диагностики филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» прошли обучение по программе «Управление технологическими процессами электроэнергетических сетей и систем», которое было организовано управлением по работе с персоналом филиала в целях повышения квалификации руководителей и специалистов. В начале февраля недельный образовательный курс для энергетиков провели специалисты Приокского управления Ростехнадзора. В общей сложности в учебе приняли участие около 30 сотрудников филиала.
В период празднования Дня защитника Отечества с 22 по 26 февраля 2017 года для удобства пассажиров изменится расписание пригородных поездов в Брянском регионе Московской железной дороги.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.