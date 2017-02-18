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В Володарском районе Брянска сгорела частная баня

Опубликовано Вчера, 22:40

Крупный пожар произошел вечером 19 февраля в Володарском районе Брянска.

В 20.31 в региональное ГУ МЧС сообщили о возгорании в частной бане по улице 15 лет Октября. Прибыв на место в 20.40, пожарные ПСЧ-4 в составе двух автоцистерн обнаружили, что горит деревянная баня и есть угроза распространения огня на жилой дом.

Дополнительно пожарные привлекли еще одну автоцистерну. На месте работали два звена газодымозащитной службы.

Пожар удалось потушить в 21.05. О пострадавших в МЧС не сообщают. Причину возгорания предстоит установить.

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