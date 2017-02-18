В Володарском районе Брянска сгорела частная баня
Крупный пожар произошел вечером 19 февраля в Володарском районе Брянска.
В 20.31 в региональное ГУ МЧС сообщили о возгорании в частной бане по улице 15 лет Октября. Прибыв на место в 20.40, пожарные ПСЧ-4 в составе двух автоцистерн обнаружили, что горит деревянная баня и есть угроза распространения огня на жилой дом.
Дополнительно пожарные привлекли еще одну автоцистерну. На месте работали два звена газодымозащитной службы.
Пожар удалось потушить в 21.05. О пострадавших в МЧС не сообщают. Причину возгорания предстоит установить.
Новости регионов
20 Февраля, 2017
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