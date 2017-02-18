В Брянске 76-летняя пенсионерка сломала ребро в 27-м автобусе

В Брянске 76-летняя женщина получила травмы в автобусе № 27.

15 февраля пенсионерка упала в салоне автобуса, сообщили в ГИБДД Брянска. ДТП произошло около 13.30 у дома № 28 по улице Авиационной в Советском районе.

19 февраля пожилая женщина обратилась за медицинской помощью. В травмпункте Советского района у нее диагностировали перелом седьмого ребра.

По факту ДТП проводится проверка.