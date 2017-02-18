В Брянске 76-летняя пенсионерка сломала ребро в 27-м автобусе
В Брянске 76-летняя женщина получила травмы в автобусе № 27.
15 февраля пенсионерка упала в салоне автобуса, сообщили в ГИБДД Брянска. ДТП произошло около 13.30 у дома № 28 по улице Авиационной в Советском районе.
19 февраля пожилая женщина обратилась за медицинской помощью. В травмпункте Советского района у нее диагностировали перелом седьмого ребра.
По факту ДТП проводится проверка.
Новости регионов
20 Февраля, 2017
|+1
|$58
|€62
На базе Спортивно-оздоровительного комплекса «Брянск» состоялся Четвертый открытый чемпионат Брянской области по смешанному боевому единоборству (ММА), посвященный Дню защитника Отечества.
«Ростелеком» развивает собственную федеральную программу лояльности «Бонус» для частных клиентов.
Руководители подразделений исполнительного аппарата, главные инженеры районов электрических сетей и работники службы диагностики филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» прошли обучение по программе «Управление технологическими процессами электроэнергетических сетей и систем», которое было организовано управлением по работе с персоналом филиала в целях повышения квалификации руководителей и специалистов. В начале февраля недельный образовательный курс для энергетиков провели специалисты Приокского управления Ростехнадзора. В общей сложности в учебе приняли участие около 30 сотрудников филиала.
В период празднования Дня защитника Отечества с 22 по 26 февраля 2017 года для удобства пассажиров изменится расписание пригородных поездов в Брянском регионе Московской железной дороги.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.