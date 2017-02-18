Один человек эвакуирован из горящей квартиры в Брянске
В Брянске из квартиры с горящей постелью эвакуировали одного человека.
Пожар произошел рано утром 20 февраля в доме по улице Ново-Советской в Бежицком районе, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области.
Прибыв на место в 5.09, спустя пять минут после вызова, пожарные обнаружили, что в квартире горят постельные принадлежности. На месте работало звено газодымозащитной службы, один человек был эвакуирован.
Пожар потушили в 5.17. Причина возгорания устанавливается.
Новости регионов
20 Февраля, 2017
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