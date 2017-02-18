Один человек эвакуирован из горящей квартиры в Брянске

В Брянске из квартиры с горящей постелью эвакуировали одного человека.

Пожар произошел рано утром 20 февраля в доме по улице Ново-Советской в Бежицком районе, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области.

Прибыв на место в 5.09, спустя пять минут после вызова, пожарные обнаружили, что в квартире горят постельные принадлежности. На месте работало звено газодымозащитной службы, один человек был эвакуирован.

Пожар потушили в 5.17. Причина возгорания устанавливается.