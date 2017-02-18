В Белых Берегах орудуют кладбищенские воры

В поселке Белые Берега происходят хищения оград и калиток на старом кладбище.

Как рассказали в соцсетях местные жители, факт воровства обнаружен 15 февраля. Однако следы на снегу свидетельствуют о том, что большая часть оград и калиток пропала до снегопадов и воровство продолжается.

Активисты просят жителей поселка оценить ущерб. К поиску злоумышленников привлекли полицию.





