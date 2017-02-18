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Под Брянском водитель внедорожника сбил девушку на переходе

Опубликовано Сегодня, 13:40

Под Брянском 40-летний водитель Opel Frontera сбил 27-летнюю девушку-пешехода.

ДТП произошло 19 февраля около 20.50 на 130-м километре дороги Орел – Смоленск. Водитель внедорожника ехал по крайней левой полосе со стороны улицы Красноармейской в направлении поселка Мичуринский Брянского района. Девушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Ее госпитализировали в Брянскую горбольницу № 1 с переломом бедренной кости и переломом костей таза.

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