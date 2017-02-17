20-летний житель Брасовского района случайно заживо сжег собутыльника
В Брасовском районе 43-летний мужчина погиб в результате пожара.
Пожар произошел в частном жилом доме в деревне Перескоки в ночь на 8 февраля. Пожарные тушили горящий дом с 3.57 до 4.35. Хозяина дома доставили в больницу с ожогами, где он скончался.
По подозрению в причинении смерти по неосторожности полицейские задержали 20-летнего односельчанина погибшего. Как сообщили в региональном УМВД, накануне он в компании хозяина дома и еще одного знакомого распивал спиртное.
В ходе спонтанно возникшего конфликта гость решил покинуть застолье и, уходя, поджег диван в одной из комнат.
Ему грозит до пяти лет заключения, сообщили в УМВД.
Новости регионов
20 Февраля, 2017
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