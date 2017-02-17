В Брянске заметили «загерметизированную» монтажной пеной машину

В соцсетях появились снимки легковой машины с запененными дверьми, капотом и багажником.

По словам автора фото, машина припаркована у гаражей во дворах по улице Костычева в Советском районе Брянска.

На снимках видно, как некий злоумышленник аккуратно нанес монтажную пену на стыки дверей, капота и багажника с кузовом. Владельцу автомобиля придется приложить немало усилий, чтобы проникнуть в салон.

О причинах поступка и реакции автовладельца ничего не известно.