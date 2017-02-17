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У жителя Брянска угнали припаркованный во дворе «ВАЗ»

Опубликовано Сегодня, 09:00

В ночь на 12 февраля у 42-летнего жителя Брянска угнали «ВАЗ-21043».

Машина была припаркована во дворе дома по проспекту Станке Димитрова в Советском районе. Автовладелец написал заявление в полицию.

Как сообщили в УМВД по Брянской области, угонщиков задержали на следующий день. Ими оказались 19-летний и 23-летний жители Трубчевского района. Последний ранее уже был судим. Машину удалось изъять – ее вернули владельцу.

За кражу жителям Трубчевского района грозит до пяти лет заключения. 

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