На переулке Новозыбковском в Брянске горела квартира
Вечером 20 февраля произошел пожар в квартире дома по переулку Новозыбковскому в Фокинском районе Брянска.
Пожарные прибыли на место в 22.19, через четыре минуты после вызова, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области. Звено газодымозащитной службы обнаружило очаг возгорания на площади 2 квадратных метра. Дальнейшее распространение огня удалось предотвратить.
Уже в 22.24 пожар потушили. О пострадавших в МЧС не сообщают. Причину возгорания предстоит установить.
Новости регионов
21 Февраля, 2017
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