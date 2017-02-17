На переулке Новозыбковском в Брянске горела квартира

Вечером 20 февраля произошел пожар в квартире дома по переулку Новозыбковскому в Фокинском районе Брянска.

Пожарные прибыли на место в 22.19, через четыре минуты после вызова, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области. Звено газодымозащитной службы обнаружило очаг возгорания на площади 2 квадратных метра. Дальнейшее распространение огня удалось предотвратить.

Уже в 22.24 пожар потушили. О пострадавших в МЧС не сообщают. Причину возгорания предстоит установить.