Молдаванин вез в купе поезда через Суземку четырех сов

В Суземке у пассажира поезда Кишинев – Москва изъяли четырех сов.

Как сообщили в региональном Управлении Россельхознадзора, птиц гражданин Молдовы вез в купе в картонном коробе (на фото). В Москве он рассчитывал их продать.

Поскольку ветеринарных сопроводительных документов на ввоз птиц в Россию у него не было, сов вернули в Молдову. Их владельца привлекли к административной ответственности.