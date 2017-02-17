Девятилетняя девочка пострадала в ДТП в Новозыбкове

Два человека, включая ребенка, получили травмы в результате ДТП в Новозыбкове.

20 февраля около 15.40 на улице Наримановской в Новозыбкове столкнулись Skoda Octavia и Renault Logan. По данным областной ГИБДД, 51-летний водитель Skoda ехал в сторону улицы Синицына. Не уступив дорогу, он врезался в Renault Logan, 57-летний водитель которого двигался по главной дороге.

У 38-летней пассажирки Renault Logan ушиб тканей левого глаза. У девятилетней девочки, также находившейся в Renault, ушиб мягких тканей левой голени.