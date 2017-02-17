На улице Щукина в Брянске сгорела машина
Сегодня днем загорелась легковая машина на улице Щукина в Советском районе Брянска.
Пожарные прибыли на Щукина в 12.47, спустя три минуты после вызова, сообщили в региональном ГУ МЧС. Машину тушили с помощью одного ручного пожарного ствола. Распространение огня на другие автомобили удалось предотвратить.
В 12.53 машину потушили. По данным МЧС, в результате пожара никто не пострадал. Его причина устанавливается.
Новости регионов
21 Февраля, 2017
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