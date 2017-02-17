На улице Щукина в Брянске сгорела машина

Сегодня днем загорелась легковая машина на улице Щукина в Советском районе Брянска.

Пожарные прибыли на Щукина в 12.47, спустя три минуты после вызова, сообщили в региональном ГУ МЧС. Машину тушили с помощью одного ручного пожарного ствола. Распространение огня на другие автомобили удалось предотвратить.

В 12.53 машину потушили. По данным МЧС, в результате пожара никто не пострадал. Его причина устанавливается.