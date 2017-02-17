51-летний брянец угнал семь машин в Подмосковье, Саратове и Рязани

51-летнего уроженца Брянской области задержали в подмосковном Егорьевске по подозрению в серии автоугонов.

Как сообщили в ГУ МВД по Московской области, в ночное время брянец выдавливал заднее стекло или вскрывал двери машин, проникал в салон и, соединяя провода зажигания, запускал двигатель.

В настоящее время доказана его причастность к семи эпизодам преступления, совершенных в Московской области, Саратове и Рязани. Размер ущерба составил около 500 тысяч рублей.

Недалеко от места проживания брянца полицейские обнаружили три украденных автомобиля, которые тот планировал разобрать и продать.

Уголовные дела возбуждены по статье «Кража». Автоугонщику, который сейчас находится под стражей, грозит до пяти лет заключения.