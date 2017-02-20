В Брянске водитель разыграл спектакль после наезда на дерево

В Брянске водитель «ВАЗа» врезался в дерево, бросил машину и открестился от ДТП.

Вечером 21 февраля в поликлинику № 5 обратился 22-летний молодой человек. Врачи диагностировали у него ушиб левого коленного сустава, ушиб левой голени и ссадину левой голени.

Пострадавший пояснил, что в 3.30 у дома № 26 по улице Щербакова в Фокинском районе Брянска он попал в аварию. «ВАЗ-21061», рассказал он, врезался в дерево, после чего якобы неизвестный ему водитель скрылся с места ДТП, бросив машину. Молодой человек представился пассажиром «ВАЗа».

Как сообщили в ГИБДД Брянска, в ходе проверки выяснилось, что именно 22-летний пострадавший находился за рулем «ВАЗа». На него составили административные материалы за оставление машины на проезжей части и отсутствие полиса ОСАГО. Машина принадлежит жителю Дятьковского района, отметили в ГИБДД.