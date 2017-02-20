В Большом Полпино Renault Logan влетел в забор
Один человек пострадал в результате ДТП в поселке Большое Полпино в Володарском районе Брянска.
Авария произошла 21 февраля около 17.00 у дома № 65 по улице Кирпичной. Водитель Renault Logan ехал в сторону улицы Новой. Он не справился с управлением и протаранил забор.
29-летнего пассажира Renault госпитализировали в городскую больницу № 1 с переломом хирургической шейки правой плечевой кости со смещением.
Новости регионов
Важные звенья экономики. В 2017 году малый и средний бизнес на Смоленщине получит ощутимую господдержку.
22 Февраля, 2017
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Первое региональное мероприятие для мам-предпринимателей в рамках проекта «Сделано мамой.
«Ростелеком» развивает собственную федеральную программу лояльности «Бонус» для частных клиентов.
Руководители подразделений исполнительного аппарата, главные инженеры районов электрических сетей и работники службы диагностики филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» прошли обучение по программе «Управление технологическими процессами электроэнергетических сетей и систем», которое было организовано управлением по работе с персоналом филиала в целях повышения квалификации руководителей и специалистов. В начале февраля недельный образовательный курс для энергетиков провели специалисты Приокского управления Ростехнадзора. В общей сложности в учебе приняли участие около 30 сотрудников филиала.
В период празднования Дня защитника Отечества с 22 по 26 февраля 2017 года для удобства пассажиров изменится расписание пригородных поездов в Брянском регионе Московской железной дороги.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.