В Большом Полпино Renault Logan влетел в забор

Один человек пострадал в результате ДТП в поселке Большое Полпино в Володарском районе Брянска.

Авария произошла 21 февраля около 17.00 у дома № 65 по улице Кирпичной. Водитель Renault Logan ехал в сторону улицы Новой. Он не справился с управлением и протаранил забор.

29-летнего пассажира Renault госпитализировали в городскую больницу № 1 с переломом хирургической шейки правой плечевой кости со смещением.