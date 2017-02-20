В Брянске женщина погибла при пожаре в ванной комнате
При пожаре в Бежицком районе Брянска погибла женщина.
Пожар в частном жилом доме по улице Калужской случился вечером 21 февраля. Пожарные прибыли на место в 18.39, спустя восемь минут после вызова, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области. Очаг возгорания находился в ванной комнате на площади 2 квадратных метра.
Потушить пламя удалось в 18.41. В результате пожара погибла хозяйка дома. Причину возгорания установят эксперты.
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22 Февраля, 2017
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