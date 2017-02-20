В Брянске гигантская лужа с ямой «пожирает» колеса машин

Сразу несколько машин остались без колес после пересечения огромной лужи на улице Орловской в Бежицком районе Брянска.

По словам водителей, под лужей скрывается глубокая яма с острыми краями.

«Вчера вечером на улице Орловской (напротив новостройки) брат пробил колесо, боковой порез! В течение часа, пока мы там были, четыре машины еще встряли! У «Лексуса» и «Тойоты» по два колеса с боковыми – ужас! Пожалуйста, предупредите других, чтобы туда не ехали! Там огромная лужа, ямы не видно, а она очень коварная – глубокая и острый обрыв! Люди уезжают с боковыми порезами оттуда, в большинстве не восстанавливаемые», – сообщил один из жителей Бежицы в соцсетях.

«Жалко простых людей, страдаем из-за безалаберности чиновников и дорожников! Сделать с этим ничего не можем, но хотя бы предупреждать друг друга о таких бедах, чтобы другие не попадали!» – также отметил он.







