В Брянске гигантская лужа с ямой «пожирает» колеса машин
Сразу несколько машин остались без колес после пересечения огромной лужи на улице Орловской в Бежицком районе Брянска.
По словам водителей, под лужей скрывается глубокая яма с острыми краями.
«Вчера вечером на улице Орловской (напротив новостройки) брат пробил колесо, боковой порез! В течение часа, пока мы там были, четыре машины еще встряли! У «Лексуса» и «Тойоты» по два колеса с боковыми – ужас! Пожалуйста, предупредите других, чтобы туда не ехали! Там огромная лужа, ямы не видно, а она очень коварная – глубокая и острый обрыв! Люди уезжают с боковыми порезами оттуда, в большинстве не восстанавливаемые», – сообщил один из жителей Бежицы в соцсетях.
«Жалко простых людей, страдаем из-за безалаберности чиновников и дорожников! Сделать с этим ничего не можем, но хотя бы предупреждать друг друга о таких бедах, чтобы другие не попадали!» – также отметил он.
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